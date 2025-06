Rabiot : «Ils se kiffent», la relation qui fait trembler l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une très belle saison à l'OM, Adrien Rabiot n'est pas encore assuré de rester la saison prochaine. Son cas fait trembler les Marseillais surtout depuis l'arrivée de Massimiliano Allegri sur le banc de l'AC Milan. Daniel Riolo rappelle l'excellente relation entre les deux hommes.

Bien qu'il est annoncé son intention de rester à l'OM, l'arrivée de Massimiliano Allegri sur le banc de l'AC Milan change la donne pour Adrien Rabiot comme le confirme Daniel Riolo.

Allegri-Rabiot : Riolo confirme « Pour l'instant, il n'a pas prolongé. A Marseille, on est confiant, on dit qu'il n'y a aucun problème, qu'il va rester (...) Rabiot a une très très bonne relation avec Max Allegri, qui est redevenu l'entraîneur de Milan. En gros ils se kiffent. Et la première "info" qu'on me donne c'est que Rabiot téléphone très souvent à Allegri parce qu'il veut aller à Milan, mais ils ont des vues sur un autre milieu donc ils hésitent », révèle le journaliste de RMC au micro de l'After Foot, avant de poursuivre.