Qui pour épauler Kylian Mbappé au PSG ?

Au PSG, Kylian Mbappé a déjà fait part de son mécontentement quant à son rôle cette saison. De quoi pousser Luis Campos à se lancer sur les traces d’un attaquant à recruter sur le marché des transferts. Les pistes se multiplient, mais selon vous qui doit épauler Mbappé ? C’est notre sondage du jour !

Dans le cadre du prochain mercato estival, il se peut que Luis Campos s’active afin de mettre la main sur un nouvel attaquant. Dès l’été dernier, le conseiller football semblait être à l’affût pour recruter un buteur de classe mondiale et avait coché le nom de Robert Lewandowski. Finalement, un transfert du Polonais a eu lieu, mais pour le FC Barcelone et non pour le PSG. Résultat, Mbappé a été contraint à certaines reprises d’occuper un rôle de pivot au PSG, au grand dam du champion du monde tricolore.

Les options Rashford et Kane étudiées ?

Afin de remédier à cette situation sur le long terme, le PSG chercherait à attirer un attaquant et a, par le biais de son président Nasser Al-Khelaïfi, déjà ouvert la porte à une arrivée de Marcus Rashford. En outre, le nom d’Harry Kane revient avec insistance au Paris Saint-Germain alors que le contrat de l’Anglais à Tottenham arrivera à expiration en juin 2024. En parallèle, le PSG garderait un oeil sur les dossiers Dusan Vlahovic, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Gabriel Martinelli, mais rien ne semble être considérablement avancé pour ces noms.

