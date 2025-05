«Quelqu’un d’incroyable» : Stupeur au PSG, une star imite Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'image de Kylian Mbappé qui avait prolongé une première fois son contrat avant de finalement partir libre, Marie-Antoinette Katoto pourrait suivre le même exemple. Après une prolongation très longue à se dessiner en 2022, la buteuse du PSG devrait partir libre cet été pour rejoindre l'OL.

Les similitudes entre Kylian Mbappé et Marie-Antoinette Katoto sont nombreuses. Il y a d'abord eu l'engouement suscité par leurs débuts lorsqu'ils étaient présentés comme de grands espoirs du football français, puis leur éclosion avec le PSG et leur aisance devant le but. Cependant, la similitude la plus frappante réside dans leur histoire mouvementée avec le club de la capitale. Marie-Antoinette Katoto comme Kylian Mbappé ont prolongé une première fois en 2022 après de longues négociations qui se sont avérées compliquées. Et les deux vont partir libre pour rejoindre un club qui avait déjà fait le forcing pour les recruter en 2022. Pour Kylian Mbappé il s'agit bien évidemment du Real Madrid qu'il a rejoint l'été dernier, tandis que pour Marie-Antoinette Katoto, dont le contrat s'achève le 30 juin, un départ vers l'OL est évoqué.

«C'est quelqu'un d'incroyable»

Ce serait donc une sacrée perte pour le PSG comme le regrette Olivier Echouafni qui a eu sous ses ordres Marie-Antoinette Katoto entre 2018 et 2021. « J'aime beaucoup Marie. C'est un peu comme un coffre-fort : à un moment donné, elle est assez fermée, elle écoute, elle observe. Mais après, à partir du moment où elle sait à qui elle a affaire, elle s'ouvre beaucoup plus. J'ai appris à la comprendre. C'est quelqu'un d'incroyable qui a besoin d'être aimée, entourée. Il faut trouver le bon équilibre avec Marie. Je l'ai trouvé et elle me l'a vraiment rendu à travers ses performances. Quand je la vois aujourd'hui, je me dis qu'elle n'est pas épanouie », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.

«Aujourd'hui, il faut qu'elles reviennent les pieds sur terre»

Un constat partagé par son prédécesseur sur le banc du PSG, Patrice Lair (2016-2018) : « Elle est réservée, un peu dans son monde, elle a réagi à sa façon. Je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé, mais ce qui m'intéresse c'est qu'elle rejoue et qu'elle soit l'une des meilleures à l'Euro (du 2 au 27 juillet). Comme Sakina (Karchaoui), comme Grace (Geyoro), je sais qu'elle a un bon fond. Ce ne sont pas de mauvaises filles. Aujourd'hui, il faut qu'elles reviennent les pieds sur terre. » Autrement dit, le PSG s'apprête à vivre un nouveau cas Mbappé. Reste à savoir si l'équipe féminine digérera aussi bien le départ de Katoto que la façon dont l'équipe masculine l'a fait avec Mbappé.