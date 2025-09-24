«Quelle recrue !» : Riolo annonce un joueur hors norme au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG a réussi l'exploit de placer deux joueurs sur le podium du Ballon d'Or. En plus d'Ousmane Dembélé, vainqueur, Vitinha a également terminé troisième. Une juste récompense pour un joueur qualifié d'hors norme par Daniel Riolo, totalement fan du milieu de terrain portugais.

Troisième au classement du Ballon d'Or derrière Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, Vitinha se voit récompensé de sa saison exceptionnelle au PSG. Et pour Daniel Riolo, c'est totalement mérité. Le journaliste de RMC estime que le PSG a réalisé un énorme coup en recrutant le milieu de terrain portugais en 2022 pour 40M€.

Riolo s'enflamme pour Vitinha « Vitinha est un joueur absolument hors norme. Il va certainement être dans le Top 3 du Ballon d’Or et c’est largement mérité. Je me souviens quand il est arrivé, l’ensemble des observateurs doutaient, mais quelle recrue ! Quelle recrue Vitinha, et Neves on n’en parle même pas, mais Vitinha, c’est un joueur absolument extraordinaire », estime-t-il au micro de l'After Foot sur RMC.