PSG : Zidane recalé, une solution trouvée ailleurs ?

S’il ne semble pas menacé à court terme comme vous l’a révélé le10sport.com, Christophe Galtier est loin de faire l’unanimité auprès des observateurs et supporters du PSG. Beaucoup réclament l’arrivée de Zinedine Zidane sur le banc de touche, jugé comme l'homme providentiel pour permettre au club de remporter la Ligue des champions, mais d’autres options s’offriraient aux Qataris si ces derniers décidaient de revoir leur position. Selon vous, vers qui faudrait-il alors se tourner ?

Avec sept défaites au compteur cette année, et une nouvelle élimination prématurée en Ligue des champions, Christophe Galtier se retrouve forcément sur la sellette, moins d’un an après son arrivée décriée au PSG. Néanmoins, le technicien est bien parti pour prolonger son séjour dans la capitale comme vous l’a révélé le10sport.com. Proche de Christophe Galtier et à l’origine de sa nomination sur le banc, Luis Campos a reçu des signaux rassurants et positifs en provenance du Qatar. Le Portugais s’est en effet entendu à son arrivée sur un projet initialement prévu sur trois saisons avec l’état-major du PSG, permettant à l’entraîneur en place de souffler pour son avenir, sauf catastrophe industrielle.

La piste Zidane toujours évoquée

Une nouvelle série de mauvais résultats, ou bien la perte d’un titre qui semble déjà promis au PSG, pourrait néanmoins faire perdre patience à un état-major qatari qui a parfois pris tout le monde de court par le passé, d’autant que des candidats prestigieux sont disponibles, à commencer par Zinedine Zidane. Le nom de l’ancien numéro 10 des Bleus n’est jamais très loin lorsque le club de la capitale traverse une zone de turbulences, les propriétaires du PSG ayant toujours rêvé de lui. Zidane, à la recherche d'un banc après la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, apparaît comme l’homme providentiel aux yeux de beaucoup, lui qui connaît la recette miracle pour triompher en Ligue des champions et qui a l'habitude de gérer un vestiaire de stars, mais d’autres techniciens ont des arguments solides pour prétendre au poste de Christophe Galtier.

Motta, Mourinho… Quels sont les autres candidats ?

C’est notamment le cas de Thiago Motta, connaissant parfaitement le projet QSI après son passage en tant que joueur entre 2012 et 2018. Après des débuts poussifs une fois sa reconversion entamée, l’Italien fait aujourd’hui l’unanimité à Bologne, ce qui ne passe pas inaperçu au PSG, Nasser Al-Khelaïfi l'appréciant et ayant déjà songé à lui par le passé pour prendre les rênes de l’équipe premier. Évoqué pour un possible retour, Thomas Tuchel est désormais indisponible suite à sa nomination au Bayern Munich, remplaçant Julian Nagelsmann, libre. Antonio Conte est lui aussi à la disposition du PSG, fraichement licencié par Tottenham. De son côté, José Mourinho est toujours en poste à la Roma, mais son départ pourrait devenir d’actualité en fin de saison, surtout si l'écurie parisienne venait frapper à sa porte. Un nom qui est également ressorti ces derniers jours, suite aux prestations décevantes du PSG.



Alors selon vous, le PSG peut-il trouver une autre solution que Zinedine Zidane pour le poste d’entraîneur ? À vos votes !