PSG : Voilà la préférence de Neymar pour son mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ, Neymar fait l’objet de nombreuses spéculations et n’a jamais semblé aussi proche de quitter le PSG depuis son arrivée au club il y a six ans. Pourtant, selon nos informations, l’attaquant brésilien est prêt à rester et ne fait pas le forcing pour retourner au FC Barcelone.

En plus des cas Kylian Mbappé et Marco Verratti qui agitent l’actualité mercato du PSG, à quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de Neymar ? L’attaquant brésilien est solidement engagé jusqu’en 2027 avec le club de la capitale, mais à en croire les dernières tendances dégagées par L’EQUIPE , il aurait signifié à sa direction la semaine passée qu’il souhaitait s’en aller pour retourner au FC Barcelone. Et le quotidien sportif annonce même désormais que le PSG semble prêt à tout pour se débarrasser de Neymar, mais qu’en est-il vraiment ?

Le transfert de Neymar facilité par une autre star du PSG ? https://t.co/xg5USsy1L3 pic.twitter.com/DzEiM1ZLc7 — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Neymar se voit bien rester au PSG

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité vendredi, Neymar n’est pas forcément contre l’idée d’un départ d’ici la fin du mercato. L’attaquant brésilien du PSG est prêt à partir si une proposition lui convient, mais dans le cas contraire, il se voit parfaitement rester au Parc des Princes. Et contrairement à ce qui a pu être écrit dans la presse, Neymar n’a pas demandé à partir et se montre simplement à l’écoute du marché.

« Je suis là tranquillement »