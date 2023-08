Le PSG s'active pour un étonnant transfert

Thibault Morlain

Avec Milan Skriniar et Lucas Hernandez, le PSG s'est renforcé en défense lors de ce mercato estival. Alors que le club de la capitale s'est depuis concentré sur d'autres postes pour son recrutement, voilà que le secteur défensif pourrait encore être étoffé. Ainsi, le PSG aurait dernièrement activé un dossier surprise.

Après Gonçalo Ramos, le PSG s'apprête maintenant à accueillir Ousmane Dembélé. Débarquant du FC Barcelone, le Français va donc allonger la liste déjà fournie des recrues parisiennes du mercato estival. Mais ça pourrait ne pas encore être terminé dans la capitale. En effet, on parle toujours d'un intérêt du PSG pour Randal Kolo-Muani et Bradley Barcola. Mais en défense, ça pourrait encore bouger également...

Un nouvel arrière droit au PSG ?

En cette intersaison, Luis Enrique a pu compter sur les renforts de Milan Skriniar et de Lucas Hernandez dans le secteur défensif. Mais d'autres défenseurs pourraient encore débarquer. Cela vaut notamment au poste de latéral droit. Si un départ d'Achraf Hakimi n'est plus à l'ordre du jour, le PSG aurait pensé à recruter un joueur à ce poste, un an pourtant après l'arrivée de Nordi Mukiele.

L'option Teze étudiée