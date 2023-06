PSG : Une star fait saliver le Qatar, la guerre est déclarée

Pierrick Levallet

Cherchant à s'attacher les services d'un nouvel attaquant de pointe cet été, le PSG aurait des vues sur Harry Kane. Mais le Bayern Munich en pincerait également pour le buteur de 29 ans. Dans le même temps, Tottenham ne serait pas favorable à l'idée de laisser filer son attaquant et devrait faire tout son possible pour le conserver.

Cet été, le PSG a prévu du lourd sur le mercato. Le club de la capitale entend se renforcer dans tous les secteurs. En attaque, la formation parisienne explorerait de nombreuses pistes. Les noms de Victor Osimhen ou encore Randal Kolo Muani ont déjà été évoqués. Mais une autre star intéresserait la direction du PSG.

Le PSG en pince pour Harry Kane

Nasser Al-Khelaïfi aurait un petit faible pour Harry Kane, le président du PSG estimant que le buteur de 29 ans est parfait pour épauler Kylian Mbappé. Mais le Bayern Munich en aurait également fait sa priorité sur le mercato. Cependant, un autre club serait à prendre en compte dans ce dossier.

Tottenham n'est pas vendeur