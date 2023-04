PSG : Une star en approche ? Le contact est établi

Thomas Bourseau

Harry Kane est une nouvelle fois un gros nom qui anime le mercato. Le PSG se joindrait à la fête et en ferait même sa priorité offensive. Cependant, le Bayern Munich semble déjà avoir bougé ses pions.

La saison n’est pas encore terminée, mais le PSG serait déjà grandement focalisé en coulisse sur le mercato estival à venir. C’est en effet la tendance à en croire les différents médias. Et l’un des gros axes de travail du comité de direction du PSG semble être le recrutement d’un attaquant de pointe autour duquel Kylian Mbappé pourrait tourner.

Kane, priorité offensive du PSG ?

D’après Le Parisien , le PSG verrait d’un très bon oeil une éventuelle arrivée d’Harry Kane dont le contrat à Tottenham expirera en juin 2024. Pire, le meilleur buteur de l’histoire des Spurs serait la priorité absolue du PSG en attaque pour le prochain mercato.

Mourinho - Zidane : Un gros conflit éclate au PSG https://t.co/2Lxdq11Nll pic.twitter.com/vnB1k7d1CS — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

Le PSG se fait doubler pour Harry Kane

Néanmoins, le PSG ne serait pas seul dans la course à la signature d’Harry Kane et se frotterait également à Manchester United et au Bayern Munich. D’ailleurs, selon le journaliste Christian Falk, les premiers contacts auraient été établis entre le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic et les représentants de Kane au sujet d’un potentiel transfert. Le PSG est donc dos au mur.