PSG : Une piste hallucinante activée, l'incroyable opération préparée

Axel Cornic

Le poste de gardien a toujours posé problème au Paris Saint-Germain depuis l’arrivée de QSI et ça ne s’est pas arreté avec Gianluigi Donnarumma. Ce dernier était censé être libéré par le départ de Keylor Navas lors du mercato hivernal, mais force est de constater qu’il peine toujours à convaincre au sein du PSG.

Défendre les cages du PSG, toute une histoire. De Salvatore Sirigu jusqu’à Gianluigi Donnarumma, tous ont peiné à s’affirmer sous QSI, dont la gestion n’a pas toujours été parfaite. Le récent choix de laisser filer Keylor Navas a par exemple été très critiqué.

Transferts : Mbappé et le PSG sont fixés pour Haaland https://t.co/zDTMu4vI90 pic.twitter.com/xIgpKr1CAZ — le10sport (@le10sport) March 22, 2023

Un casse-tête éternel pour le PSG

C’est surtout parce que de l’autre côté, Donnarumma n’a pas vraiment convaincu ! Le gardien italien du PSG a réalisé des arrêts de très haut niveau cette saison, mais a également commis des bourdes assez grossière, indignes pour un joueur de son niveau. Son manque d’emprise sur une défense à l’abandon ces derniers mois, n’ont fait qu’entacher encore plus son bilan.

Szczęsny, le nouveau pari de QSI ?

Ainsi, La Gazzetta dello Sport annonce qu’une nouvelle décision forte pourrait être prise au poste de gardien de but, avec un possible départ de Gianluigi Donnarumma. D’après les informations du quotidien italien son remplaçant serait d’ailleurs déjà trouvé, puisque le PSG ne serait vraisemblablement pas contre une arrivée de Wojciech Szczęsny, âgé de 32 ans est actuellement sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2024.

La Juventus pas vraiment intéressée par Donnarumma