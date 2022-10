Foot - PSG

PSG : Une nouvelle polémique éclate à Paris, le PSG prend déjà position

Publié le 13 octobre 2022 à 07h00

Pierrick Levallet

Quelques heures après le retour du feuilleton Kylian Mbappé, le PSG se retrouve face à une nouvelle polémique. Le club de la capitale est accusé d’avoir engagé une société externe afin de mener campagne sur les réseaux sociaux. Le PSG n’a donc pas mis longtemps à répondre à ce scandale. Et la formation parisienne dément tout en bloc.

Alors que le PSG est déjà tourmenté par le retour du feuilleton Kylian Mbappé, qui aurait des envies de départ, le club de la capitale est impliqué dans une toute nouvelle polémique. En effet, Mediapart a révélé ce mercredi que le PSG aurait fait appel à une agence numérique externe nommée Digital Big Brother (DBB) pour la charger de créer des faux comptes sur Twitter . Le but de cette dernière était de mener une campagne visant à décrédibiliser certains médias jugés hostiles au PSG ainsi que certains joueurs, dont Kylian Mbappé.

Mercato - PSG : Après sa bombe, Mbappé impliqué dans un nouveau scandale à Paris ? https://t.co/WK7uEagdlb pic.twitter.com/MOvvruNhdI — le10sport (@le10sport) October 12, 2022

Le PSG dément la polémique...

Le PSG a très rapidement pris position dans cette polémique. « Le club n'a jamais contracté une agence pour porter atteinte à une personne ou à une institution » a confirmé une source proche du club à RMC Sport . Le PSG dément totalement ces accusations, et prend la prolongation de Kylian Mbappé, officialisée en mai dernier, en exemple pour appuyer ses propos.

... et prend la prolongation de Mbappé pour se défendre