PSG : Une grosse annonce tombe, Zidane peut encore y croire

Pour sa première saison avec le PSG, Christophe Galtier a déjà rencontré pas mal de difficultés. Néanmoins, le technicien français l’a annoncé, il prépare déjà le prochain exercice. Pour le moment, aucune réunion n’aurait eu lieu pour trancher sur l’avenir de Christophe Galtier, ce qui laisse la porte ouverte à Zinédine Zidane.

« Je me sens toujours légitime à être l'entraîneur du PSG. Je prépare, je le répète, Luis Campos et mon président (Nasser Al-Khelaïfi) à la saison prochaine ». Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a tiré au clair son avenir au PSG.

Le PSG devrait garder Galtier

Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, sauf cataclysme, Christophe Galtier devrait poursuivre l’aventure avec le PSG. De quoi sceller la piste Zinédine Zidane ? Ce n’est pas vraiment la tendance puisque l’émir du Qatar rêve toujours de faire venir l’ancien entraîneur du Real Madrid.

Il n’y a eu aucune réunion