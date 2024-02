PSG : Une grande révélation tombe pour ce transfert à 175M€

Hugo Chirossel

Alors que Kylian Mbappé est en fin de contrat et pourrait s’en aller dans quelques mois, le PSG pourrait devoir lui trouver un remplaçant. Dans cette optique, Rafael Leão a été lié à un intérêt du club de la capitale, lui qui a une clause libératoire de 175M€ avec l’AC Milan. Cependant, cette clause ne serait active que pendant un certain laps de temps.

Le PSG pourrait très bientôt devoir se préparer à perdre Kylian Mbappé. Alors que son contrat prend fin en juin 2024, le capitaine de l’équipe de France aurait décidé de changer d’air et de rejoindre le Real Madrid, comme indiqué par le journal Le Parisien . Si cela venait à se confirmer, les dirigeants parisiens seraient dans l’obligation de le remplacer et auraient d’ores et déjà une petite idée.

Leão successeur de Mbappé ?

Téléfoot avançait récemment que le PSG aurait jeté son dévolu sur Rafael Leão, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’AC Milan. Un dossier dans lequel le club de la capitale se serait déjà positionné, lui qui est lié à Paris depuis déjà plusieurs mois. « En fait, le PSG considère Leão comme le nom idéal pour remplacer Mbappé si le vainqueur de la Coupe du monde décide de ne pas renouveler son contrat avec les géants de la Ligue 1 jusqu'en 2027, comme le PSG l'a proposé », a pour sa part indiqué le journaliste Rudy Galetti dans sa chronique pour Caught Offside .

La clause de Leão active entre le 5 et le 15 juillet