OM : Un grand nom a recalé Longoria, il déballe tout

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, l'OM a du mal avec ses entraîneurs. Dernièrement c'est Marcelino qui a fait le choix de quitter son poste, seulement quelques mois après sa nomination. Pour le remplacer, Pablo Longoria a décidé de faire venir Gennaro Gattuso, mais un autre coach très prestigieux aurait pu s'asseoir sur le banc de Marseille avant l'Italien il s'agit de Xabi Alonso.

Gennaro Gattuso n'y arrive pas. L'OM s'est incliné dimanche soir face à l'OL (1-0), et vient d'enchaîner quatre matches sans victoire, toutes compétitions confondues. L'entraîneur italien va donc vite devoir trouver une solution, s'il ne veut pas voir son avenir menacé au sein du club phocéen.

L'OM enchaîne les entraîneurs

Gennaro Gattuso n'arrive pas à enchaîner les bons résultats, mais il paye aussi l'instabilité qui règne à l'OM, au niveau des entraîneurs. L'Italien a succédé à Marcelino, qui ne sera resté que quelques mois, qui lui-même avait succédé à Igor Tudor, qui n'avait passé qu'une saison à Marseille. Avant cela, Jorge Sampaoli était lui resté une saison et demie au sein du club phocéen.

Vente OM : La deadline est fixée https://t.co/MzzEP4tZkI pic.twitter.com/6brAMLS4hv — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

Longoria a tenté de faire venir Xabi Alsonso