PSG : Une deadline est annoncée pour ce transfert à 80M€

Très actif sur ce mercato, le PSG n'a pas encore terminé son marché et devrait passer un coup d'accélérateur, la fin approchant puisque la date butoir est le 1er septembre à minuit. Le PSG est sur deux pistes : Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Selon les informations du 10sport.com, l'OL attendrait 60M€ pour lâcher sa pépite tandis que du côté de Francfort, on semble attendre la fin du mercato avec impatience.

La ligne offensive du PSG a pas mal évolué lors de cette intersaison. Neymar et Lionel Messi sont partis tandis que Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé et Marco Asensio sont arrivés. Kylian Mbappé, un temps mis de côté, a rejoint le groupe et a déjà marqué trois buts en deux matchs. Mais le PSG souhaite encore se renforcer offensivement et devrait jeter ses dernières forces pour recruter Randal Kolo Muani.

« Vous verrez ce qui se passera dans les prochains jours »

Lors du match face à Mayence, l'Eintracht Francfort n'a pas réussi à remporter son deuxième match en concédant le match nul. Après la rencontre, le directeur sportif de Francfort, Markus Krösche a évoqué le mercato et surtout le dossier brûlant de leur attaquant, Randal Kolo Muani, dans des propos rapportés par Sky Sport Allemagne : « C'est juste que nous sommes trop éloignés les uns des autres pour le moment. Vous verrez ce qui se passera dans les prochains jours. Il n'y a pas de nouvelle situation . »

« C'est bien pour nous tous d'être le 1er septembre et d'avoir une décision »