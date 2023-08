Recalé par le PSG, sa fin de calvaire approche

Jean de Teyssière

La légende du football espagnol et mondial, Sergio Ramos voit le bout du tunnel, sans club depuis la fin de son contrat avec le PSG en juin dernier. Arrivé en 2021 dans le club de la capitale, l'Espagnol n'a pas été prolongé par le PSG et était donc à la recherche d'un club, lui qui souhaite toujours jouer au football. Et il aurait enfin trouvé un point de chute, dans le championnat turc puisqu'il devrait s'engager avec Galatasaray.

Deux mois après son départ du PSG, Sergio Ramos devrait enfin réussir à rebondir. Après avoir refusé les offres venant d'Arabie saoudite, l'ancien joueur du Real Madrid, qui souhaitait rester en Europe voit son vœu être exaucé puisqu'il jouera dans une équipe disputant la Ligue des Champions cette saison...

Sergio Ramos signe à Galatasaray pour un an

La fin du calvaire approche pour Sergio Ramos, sans club depuis le 30 juin dernier. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, Sergio Ramos est à un pas de signer à Galatasaray, champion de Turquie en titre. Le champion du monde 2010 va signer jusqu'en 2024, plus une année en option.

Sergio Ramos, plus gros salaire du club

Au PSG, Sergio Ramos gagnait environ 6,2M€ par an. Un salaire XXL, difficile à assumer pour de nombreux clubs et c'est ce qui a conduit à ce qu'il mette autant de temps à trouver un nouveau challenge. Avec les champions en titre de Turquie, Sergio Ramos aura le meilleur salaire du club, avec l'ancien Parisien, Mauro Icardi. Il y a quelques jours, le journaliste Nicolo Schira pourrait toucher 10M€.