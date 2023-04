PSG : Une bonne nouvelle tombe pour Christophe Galtier

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Entraîneur du PSG depuis l’été dernier, Christophe Galtier vit une saison éreintante mais surtout difficile sur le plan sportif. Pour autant, même si certains noms comme Julian Nagelsmann ont été cités, le technicien français devrait poursuivre l’aventure avec Paris. Le technicien allemand, lui, est la priorité de Tottenham.

Pour sa première saison au PSG, Christophe Galtier est très loin de faire l’unanimité. Après des débuts encourageants, le technicien français a vite compris que cet exercice serait compliqué, notamment avec la Coupe du monde en plein milieu. Car depuis le retour du Mondial au Qatar, le PSG est au fond du trou avec déjà huit défaites sur l’année 2023. Un bilan médiocre qui n’empêche pas Christophe Galtier de voir son avenir au PSG.

Galtier déjà focalisé sur la suite

« Nous travaillons avec Luis Campos sur l'architecture de l'effectif de la saison prochaine, avec les modifications que l'on souhaite apporter pour améliorer l'équipe, pour avoir peut-être plus de variété dans notre jeu, que ce soit à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines et aussi la semaine dernière plus précisément. Suis-je persuadé d'être l'entraîneur la saison prochaine ? Je me projette pour être l'entraîneur de la saison prochaine au PSG », expliquait récemment le coach parisien.

Nagelsmann vers Tottenham ?