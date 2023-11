PSG : Un transfert totalement relancé ?

La rédaction

Le mercato hivernal approche à grands pas et le Paris Saint-Germain pourrait en profiter pour continuer à dégraisser son effectif. Cela pourrait bien concerner Fabian Ruiz, qui ne s’est jamais vraiment imposé depuis son arrivée en août 2022 et qui devrait avoir la chance de relancer sa carrière en Serie A, un championnat qu’il connaît très bien.

Une fois n’est pas coutume, le PSG a vendu cet été et la mission de Luis Campos devrait se poursuivre, lors du mercato de janvier. Plusieurs candidats au départ sont évoqués, mais les médias italiens parlent notamment de Fabian Ruiz, qui ne serait pas vraiment heureux à Paris.

Insulté en plein match, Messi recadre sèchement un joueur du PSG https://t.co/J5xo09Rc4L pic.twitter.com/9VJ7mb3HGk — le10sport (@le10sport) November 17, 2023

Fabian Ruiz pas vraiment dans les plans du PSG

Il faut dire que l’Espagnol subit de plein fouet la concurrence de Vitinha, Manuel Ugarte et surtout de Warren Zaïre-Emery, qui a totalement explosé cette saison. Il n’a ainsi collectionné que 13 présences toutes compétitions confondues, avec un total de 556 minutes jouées avec le PSG.

Nouveaux contacts avec la Juventus