PSG : Un transfert surprise à 40M€ se prépare

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival, Fabian Ruiz pourrait déjà faire ses valises cet été. Selon la presse italienne, le milieu de terrain parisien serait dans le viseur de la Juventus. De son côté, le PSG réclamerait environ 40M€ pour le transfert de Fabian Ruiz.

A la fin de la dernière saison, Nasser Al-Khelaïfi a lancé une nouvelle révolution au PSG. En effet, le président parisien s'est débarrassé à la fois de Mauricio Pochettino et de son directeur sportif Leonardo. Pour les remplacer, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de faire confiance à l'entraineur Christophe Galtier et à Luis Campos, qui a signé au PSG en tant que conseiller football.

PSG : Ça bouge pour ce transfert à 150M€, Mbappé va enrager https://t.co/el82nEHdZ1 pic.twitter.com/Jp24CsrxUs — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

La Juve veut recruter Fabian Ruiz

Dès leur arrivée, Christophe Galtier et Luis Campos ont totalement bouleversé leur effectif. En effet, les deux hommes se sont séparés de nombreux joueurs et ont bouclé les signatures de Nordi Mukiele, Vitinha, Fabian Ruiz, Renato Sanches, Carlos Soler et d'Hugo Ekitike. Et après seulement une saison sous les couleurs du PSG, l'ancien du Napoli pourrait faire son retour en Italie.

Le PSG réclame 40M€ pour Fabian Ruiz