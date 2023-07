Un transfert est imminent pour le PSG !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Comme la saison dernière, le PSG a prévu de dégraisser. Plusieurs joueurs sont amenés à quitter le club de la capitale cet été, c’est le cas de Renato Sanches, arrivé il y a un an mais qui n’a jamais su s’imposer dans le collectif parisien. L’AS Roma de José Mourinho est bien placée, le deal pourrait aboutir très vite.

Si le PSG continue de s’activer dans le sens des arrivées, cela doit aussi bouger au niveau des départs. Ce vendredi, Paris s’est officiellement séparé de Mauro Icardi qui s’est engagé à Galatasaray. Et le dégraissage du PSG ne devrait pas s’arrêter là, Renato Sanches est aussi amené à aller voir ailleurs.

Renato Sanches sur le départ

Arrivé l’été dernier en provenance du LOSC, l’international portugais a vécu une saison très compliquée. Blessé pendant plus de la moitié du dernier exercice, Renato Sanches n’est pas parvenu à s’imposer au PSG. A tel point qu’un départ semble déjà à l’étude, l’AS Roma a notamment manifesté son intérêt.

Signature annoncée au PSG, une star va toucher le jackpot ! https://t.co/DKuclc3jmV pic.twitter.com/PH3CWU016D — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

«Ça devrait se faire dans les prochains jours»