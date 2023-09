PSG : Un transfert déjà bouclé pour 2024 ?

Thomas Bourseau

Bernardo Silva est le rêve de Luis Campos. Le dirigeant du PSG a essuyé un deuxième échec pour son compatriote portugais qui a même signé un nouveau contrat à Manchester City assorti d’une clause libératoire à 58M€. Le Paris Saint-Germain pourrait voir le FC Barcelone lui jouer un sale tour pour 2024. Explications.

C’est un secret de polichinelle certes, mais Luis Campos est fan de Bernardo Silva. Après l’avoir recruté à l’AS Monaco en 2014, l’actuel conseiller football du PSG fait de sa venue son transfert rêvé tout bonnement comme le10sport.com vous le révélait en août 2022.

Clause libératoire fixée à 58M€ pour Bernardo Silva

Cependant, la tentative à 80M€ n’avait rien donnée. De retour à la charge auprès de Manchester City pour le transfert de Bernardo Silva à la dernière intersaison, le PSG s’est une nouvelle fois heurtée à la réticence des Skyblues . Au final, Silva a d’ailleurs apposé sa signature sur un nouveau contrat qui le lie au champion d’Angleterre jusqu’en juin 2026. Le10sport.com vous a fait part fin août de l’insertion d’une clause libératoire dans le contrat du Portugais dont le montant est fixé à 58M€.

Le Barça prêt à doubler le PSG pour Bernardo Silva l’été prochain ?