PSG : Un transfert de dernière minute prend forme ?

En galère au PSG, Renato Sanches a été envoyé en prêt à l'AS Roma pour se relancer. Mais les Giallorossi en auraient déjà marre du Portugais et souhaiteraient s'en débarrasser. Le joueur de 26 ans pourrait alors prendre la direction de la Turquie, où il serait convoité par Besiktas. Son transfert semble d'ailleurs prendre forme petit à petit.

L’été dernier, le PSG a fait le ménage dans son effectif. Le club de la capitale s’est séparé de nombreux indésirables, dont Renato Sanches. Trop souvent blessé, le joueur de 26 ans n’a pas réussi à s’imposer dans la capitale. Le milieu de terrain a alors été prêté avec option d’achat à l’AS Roma. Mais rien ne se passe comme prévu pour lui en Serie A.

Direction la Turquie pour Renato Sanches ?

En effet, Renato Sanches continue d’être régulièrement sujet aux pépins physiques. Il n’a toujours pas joué en 2024 en raison d’une blessure à la cheville. L’AS Roma en aurait visiblement assez et voudrait déjà s’en débarrasser. Le Portugais pourrait avoir une chance de quitter les Giallorossi cet hiver puisque Besiktas serait intéressé par ses services. Le transfert semble d’ailleurs prendre forme petit à petit.

Le PSG et l'AS Roma travaillent sur la rupture du prêt