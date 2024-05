PSG : Un transfert à 20M€ plombé par un conflit familial ?

Thibault Morlain

A la recherche d’un nouveau gardien pour venir concurrencer Gianluigi Donnarumma, le PSG s’intéresserait à Matvei Safonov. Aujourd’hui à Krasnodar, le Russe pourrait intégrer l’effectif de Luis Enrique. Alors qu’il est question d’un possible transfert à 20M€, cette opération pourrait se compliquer en raison d’un conflit entre Safonov et son ex-femme. Explications.

Parmi les nombreuses recrues attendues au PSG cet été, on devrait notamment retrouver un nouveau gardien. Le club de la capitale voudrait s’offrir un portier afin de concurrencer Gianluigi Donnarumma. En ce sens, la presse russe a révélé que le PSG s’intéresserait à Matvei Safonov, gardien de Krasnodar. Sous le charme, Luis Campos pourrait boucler un transfert à hauteur de 20M€.

« Nous agissons exclusivement dans l'intérêt de l’enfant »

Ce dossier Matvei Safonov serait toutefois loin d’évident, non pas pour des raisons sportives. En effet, le gardien de Krasnodar se disputerait actuellement la garde de sa fille avec son ex-femme. Forcément, un départ vers Paris pose problème. Pour Sport-Express , l’avocat de l’ex-femme de Safonov a ainsi expliqué : « Nous sommes heureux que la carrière de Matvey se développe et son passage au PSG serait certainement une nouvelle positive pour nous, car une carrière sportive est très courte et nous aimerions que Matvey atteigne le maximum dans le sport. Nous agissons exclusivement dans l'intérêt de l'enfant et nous pensons que le succès sportif de Matvey contribuera au développement harmonieux de sa fille. Maya doit connaître son père comme une personne qui a réussi dans la vie, et pas seulement comme un athlète ».

« Son éventuel passage au PSG nous pose forcément de nombreuses questions »