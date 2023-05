PSG : Un sacrifice est réclamé, Messi répond cash

Benjamin Labrousse

Alors que la fin de saison du PSG semble délicate, l’avenir de Lionel Messi l’est tout autant. En fin de contrat en juin prochain, La Pulga ne s’est toujours pas prononcée sur son avenir. Le Barça, très désireux de boucler son retour doit également faire face aux exigences financières de l’Argentin.

Ce feuilleton Lionel Messi est parti pour durer. Car depuis des mois, l’Argentin est annoncé sur le départ du PSG, qui souhaiterait démanteler son trio de vedettes offensives en cas de départ de ce dernier. Mais si le FC Barcelone se montre très désireux de signer le numéro 30 parisien, le club catalan doit également faire face à la réalité de ses finances, loin d’être dans le meilleur état.

Lionel Messi ne souhaite pas baisser son salaire à Barcelone

Et selon Goal , Lionel Messi qui a d’ores et déjà été averti de la situation financière compliquée du club Blaugrana , n’est pas pour autant décidé à baisser son salaire en Catalogne. En effet, ce dernier touche actuellement 35 M€ annuels au PSG, et ne veut pas baisser considérablement ce montant.

Le Barça veut offrir à Messi le même salaire que celui de Lewandowski

De son côté, le FC Barcelone espère convaincre l’Argentin de jouer pour un salaire similaire à celui de l’attaquant polonais Robert Lewandowski. Le club catalan pourrait ainsi proposer 13 M€ annuels pour Lionel Messi. Une proposition loin des standards parisiens pour Messi. Affaire à suivre…