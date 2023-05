Attendu à l’OM, il pose une condition

Thomas Bourseau

Folarin Balogun aurait un bon nombre de clubs européens sur le dos en marge du mercato estival. L’attaquant prêté par Arsenal au Stade de Reims ne devrait ni s’éterniser à Reims, ni à Arsenal. De quoi faire les affaires de l’OM ?

Du haut de ses 21 ans, Folarin Balogun a déjà inscrit 18 buts avec le Stade de Reims est figure dans le top 5 des meilleurs buteurs derrière Alexandre Lacazette, Jonathan David et Kylian Mbappé. De par ses performances, Balogun attise bien des convoitises sur le marché des transferts. Le natif de New York aurait des touches en Angleterre, mais aussi en Italie où le Milan AC serait notamment sur les rangs. Et en France, l’OM aurait été frappé par les qualités de Balogun.

Balogun fait tourner la tête de l’OM

D’ailleurs, que ce soit lors du match aller ou du match retour en Ligue 1 cette saison, Folarin Balogun a trouvé le chemin des filets. Très impressionné par les performances de l’attaquant appartenant à Arsenal, Mikel Arteta a dressé un constat flatteur de Balogun. Selon Fabrizio Romano, une réunion aurait lieu à la fin de la saison. « Les agents de Balogun vont rencontrer Arsenal à la fin de la saison pour trancher. Mais il y a beaucoup de clubs intéressés dont le RB Leipzig, des clubs italiens, anglais et français qui veulent le recruter via un transfert permanent ».

«Le joueur semble être prêt à relever un tout nouveau challenge en quittant définitivement Arsenal»