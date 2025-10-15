PSG - Un joueur veut s’en aller : Il dit tout !

Comme de nombreux titis issus du centre de formation du PSG après lui, Neeskens Kebano avait été contraint de quitter le club de la capitale puisque ses perspectives d’évolution étaient presque nulles après le rachat du Qatar en 2011. L’attaquant congolais se livre sans détour sur son départ du PSG.
Après un passage en prêt au SM Caen, Neeskens Kebano avait définitivement quitté le PSG à l’été 2013, soit deux ans après le rachat de son club formateur par le Qatar. L’attaquant congolais, qui évolue aujourd’hui au Koweït, avait rapidement compris qu’il n’entrerait plus du tout dans les plans du PSG au début de l’ère QSI et avait donc demandé un bon de sortie à Carlo Ancelotti comme il le révèle dans un entretien accordé à Top Mercato.
« Ils ont pris une dizaine de joueurs… »
« Tu sais que les places étaient déjà chères la saison précédente. Et là, en deux mercatos, ils ont pris une dizaine de joueurs et pas des moindres. Donc les premières têtes les plus faciles à couper, ça va être les jeunes. Tu sais que le temps de jeu va se réduire, tu essaies de prendre ce qu’il y a à prendre, mais c’est difficile », indique l’ancien attaquant du PSG, qui avait donc acté l’idée d’un départ.
« Envie de me faire prêter »
« Antoine Kombouaré se fait virer en janvier, alors qu’on est premier si je me souviens bien. Carlo Ancelotti arrive. J’ai envie de me faire prêter. J’en parle avec Leonardo, qui me dit qu’il doit voir avec Carlo d’abord. On a une réunion tous les trois pendant laquelle il me dit qu’il préfère que je reste car j’allais plus bénéficier de la qualité des entraînements à Paris que d’un prêt dans un autre club. J’ai dit d’accord. C’est vrai que tu dois hausser ton niveau de jeu pour jouer avec ces joueurs-là aux entraînements, mais toi, tu ne le ressens pas forcément vraiment la progression, parce que tu ne peux pas le reproduire en match », poursuit Kebano, qui a donc été prêté par le PSG à Caen avant de partir libre un an plus tard.