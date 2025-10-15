PSG - Un joueur veut s’en aller : Il dit tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme de nombreux titis issus du centre de formation du PSG après lui, Neeskens Kebano avait été contraint de quitter le club de la capitale puisque ses perspectives d’évolution étaient presque nulles après le rachat du Qatar en 2011. L’attaquant congolais se livre sans détour sur son départ du PSG.

Après un passage en prêt au SM Caen, Neeskens Kebano avait définitivement quitté le PSG à l’été 2013, soit deux ans après le rachat de son club formateur par le Qatar. L’attaquant congolais, qui évolue aujourd’hui au Koweït, avait rapidement compris qu’il n’entrerait plus du tout dans les plans du PSG au début de l’ère QSI et avait donc demandé un bon de sortie à Carlo Ancelotti comme il le révèle dans un entretien accordé à Top Mercato.

« Ils ont pris une dizaine de joueurs… » « Tu sais que les places étaient déjà chères la saison précédente. Et là, en deux mercatos, ils ont pris une dizaine de joueurs et pas des moindres. Donc les premières têtes les plus faciles à couper, ça va être les jeunes. Tu sais que le temps de jeu va se réduire, tu essaies de prendre ce qu’il y a à prendre, mais c’est difficile », indique l’ancien attaquant du PSG, qui avait donc acté l’idée d’un départ.