PSG : Un joueur affiche son rêve, le PSG ne va pas aimer

Lors du mercato d'hiver, le PSG a tenté de recruter Bruno Guimarães dont la clause libératoire est estimée à 117M€. Le milieu de terrain de Newcastle est toujours dans le viseur du club de la capitale en vue de la saison prochaine, mais le joueur aurait un autre rêve : signer au FC Barcelone.

L'été prochain, le départ de Kylian Mbappé va permettre au PSG d'avoir une important marge de manœuvre pour se renforcer sur le mercato. Et l'une des priorités du club parisien sera de recruter un grand milieu de terrain qui pourrait bien être Bruno Guimarães, déjà dans le viseur de Luis Campos cet hiver, et qui dispose d'une clause libératoire estimée à 117M€.

Bruno Guimarães rêve du Barça ?

Cependant, selon les informations de AS , Bruno Guimarães a un tout autre projet. Le milieu de terrain brésilien rêverait de signer au FC Barcelone et cela tombe bien puisque son profil plait à Deco, le directeur sportif blaugrana . Toutefois, l'aspect financier semble représenter un problème insoluble pour les Catalans qui n'aurait pas les moyens de se mesurer à la concurrence face à un transfert à 117M€.

Une grosse concurrence dans ce dossier