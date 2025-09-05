PSG : Un deal à plus de 50M€ bientôt signé ?

Alexandre Higounet

A l’occasion de sa nouvelle émission Tout Beau Tout Neuf, Cyril Hanouna a laissé entendre qu’un accord était désormais en bonne voie autour du litige financier opposant le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappe. Pour l’attaquant français du Real Madrid, il devient en effet urgent de régler ce souci alors que s’ouvre une année de la plus grande importance pour sa carrière.

Depuis plus d’un an, un litige financier continue de laisser planer une très grosse ombre au-dessus de la relation entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappe. Une ombre à plus de 50 millions d’euros. L’attaquant international tricolore réclame en effet la somme de 55 millions d’euros à son ancien club au titre de salaires et primes impayés suite à son départ libre vers le Real Madrid, là où le PSG assure de son côté qu’un accord oral avait été passé plusieurs mois auparavant pour que le joueur renonce à certaines primes afin de compenser la perte financière de sa signature à Madrid à coût zéro en transfert.

« Je crois que ça s’arrange entre le PSG et Mbappe » Alors que le conflit faisait rage depuis, une issue pourrait avoir été trouvée ces derniers temps. C’est en tout cas ce qu’a suggéré Cyril Hanouna sur le plateau de sa nouvelle émission Tout Beau Tout Neuf : « J’embrasse Kylian Mbappé. Je crois que ça s’arrange entre le PSG et Mbappé sur l’affaire. Je crois que ça s’arrange et on est heureux ».