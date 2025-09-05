PSG : Un deal à plus de 50M€ bientôt signé ?

A l’occasion de sa nouvelle émission Tout Beau Tout Neuf, Cyril Hanouna a laissé entendre qu’un accord était désormais en bonne voie autour du litige financier opposant le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappe. Pour l’attaquant français du Real Madrid, il devient en effet urgent de régler ce souci alors que s’ouvre une année de la plus grande importance pour sa carrière.
Depuis plus d’un an, un litige financier continue de laisser planer une très grosse ombre au-dessus de la relation entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappe. Une ombre à plus de 50 millions d’euros. L’attaquant international tricolore réclame en effet la somme de 55 millions d’euros à son ancien club au titre de salaires et primes impayés suite à son départ libre vers le Real Madrid, là où le PSG assure de son côté qu’un accord oral avait été passé plusieurs mois auparavant pour que le joueur renonce à certaines primes afin de compenser la perte financière de sa signature à Madrid à coût zéro en transfert.
« Je crois que ça s’arrange entre le PSG et Mbappe »
Alors que le conflit faisait rage depuis, une issue pourrait avoir été trouvée ces derniers temps. C’est en tout cas ce qu’a suggéré Cyril Hanouna sur le plateau de sa nouvelle émission Tout Beau Tout Neuf : « J’embrasse Kylian Mbappé. Je crois que ça s’arrange entre le PSG et Mbappé sur l’affaire. Je crois que ça s’arrange et on est heureux ».
Un accord important à l’orée d’une saison très importante pour Mbappe
Si cette information se confirme, cela marquerait une nouvelle ère, plus apaisée, entre Kylian Mbappe et son ancien club. De surcroit, cela permettrait au joueur de ne plus avoir l’esprit pollué par ces sujets et de se concentrer à 100% sur ses échéances sportives, qu’elles soient avec le Real Madrid, avec en ligne de mire une victoire en Ligue des champions là où Paris vient de la remporter, ou avec l’équipe de France, où la perspective de la Coupe du monde ne peut être occultée. D’autant que dans son objectif assumé de Ballon d’Or, qu’il n’a pas encore gagné alors qu’il va bientôt fêter ses 27 ans et que le temps passe vite, surtout pour un attaquant dont le jeu est basé sur la vitesse de course, Kylian Mbappe sait qu’une victoire en Coupe du monde pèserait assurément de tout son poids.