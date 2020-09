Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre en vue dans le projet QSI ?

Publié le 19 septembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

À en croire les révélations de Daniel Riolo, Leonardo vivrait de plus en plus mal la situation interne au PSG. Et cela serait même suffisant pour qu’il envisage un départ… Un coup dur en prévision pour le projet QSI ?

Récemment interrogé sur RMC Sport, le chroniqueur Daniel Riolo avait fait des révélations troublantes sur l’état d’esprit de Leonardo au PSG : « Leonardo n’arrive pas à imposer son autorité, Al-Khelaïfi est empêtré dans ses problèmes judiciaires. Il a pris Leonardo pour régler le sportif, mais lui-même n’y arrive plus. Parfois, il dit même qu’il va se barrer. Dans ce club, il n’y a plus personne qu’il a de l’autorité. Le Final 8 de la Ligue des Champions, c’est l’arbre qui cache la forêt », confiait Riolo. Mais cet état d’esprit actuel pourrait-il amener Leonardo à claquer la porte du PSG ?

Une situation tendue autour de Leonardo

Il est vrai que cet été 2020 n’est pas de tout repos pour le directeur sportif parisien, qui doit pallier de nombreux départs à 0€ (Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier, Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi…) tout en disposant d’un budget limité. Par ailleurs, le manque d’autorité des hautes instances du PSG, un mal qui semble récurrent depuis le début de l’ère QSI, pourrait finir par avoir raison de la présence de Leonardo. Si toutefois les informations de Daniel Riolo étaient confirmées…