PSG : Un club XXL lâche déjà l'affaire pour Mbappé

Thibault Morlain

C'est la bombe de ces dernières heures, le PSG chercherait maintenant à se séparer de Kylian Mbappé. Pour éviter que le Français ne parte libre en 2024, un transfert pourrait se réaliser durant cet intersaison. Reste à savoir où Mbappé pourrait poser ses valises. Ça ne devrait pas être au Bayern Munich.

Plutôt que de perdre Kylian Mbappé pour 0€ en 2024, le PSG se serait donc visiblement résolu à le vendre dès ce mercato estival. Voilà donc le feuilleton reparti pour un tour. Le marché s'emballe à propos de l'avenir de Mbappé et l'une des principales questions est de savoir pour quel club il pourrait quitter le PSG.

Mbappé - PSG : Un transfert historique annoncé ! https://t.co/L6MrNVc3as pic.twitter.com/EwogQ7Cb8I — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

Le Bayern Munich dit non pour Mbappé

En Allemagne, on assure ce mardi que Kylian Mbappé ne rejoindra pas le Bayern Munich cet été. Selon les informations de Sky , il n'y aurait aucune approche des Bavarois et il ne serait pas question d'entrer dans cette bataille pour le joueur du PSG. Et pour cause... Aux yeux du Bayern Munich, l'opération Mbappé serait tout simplement trop chère financièrement.

Le Real Madrid ou la Premier League ?

C'est donc ailleurs qu'il faudra regarder pour connaitre la destination de Kylian Mbappé. Forcément, le Real Madrid revient à nouveau comme l'option numéro 1. Mais attention aussi à la Premier League et à Manchester United, Chelsea et Liverpool.