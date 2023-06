PSG : Transfert pour Kylian Mbappé, c’est imminent

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire certains journalistes espagnols, l'avenir de Kylian Mbappé ne devrait pas s'écrire au PSG la saison prochaine. Le club parisien envisagerait sérieusement de le vendre cet été afin d'éviter de le voir partir libre l'année prochaine, au terme de son contrat. Une opération, qui pourrait voir le jour avant le 15 juillet.

Lié au PSG jusqu'en 2024, Kylian Mbappé a refusé de prolonger son contrat d'une année supplémentaire. Par conséquent, le club parisien souhaite le vendre dès cet été, afin de récupérer une indemnité de transfert.

« Je pense que le PSG va accepter de le vendre »

« Vu l'époque et ce qui se dit, je pense que le PSG va accepter de le vendre. Ils ne peuvent pas laisser ce joueur sortir gratuitement. Il faut attendre que ce soit officiel et qu'il communique son point de vue » a lâché Jesus Gallego, journaliste espagnol. Et selon lui, le transfert de Mbappé pourrait être acté dans les prochains jours, juste avant le début de la tournée du PSG au Japon.

Un transfert avant le 15 juillet