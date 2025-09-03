PSG - Transfert d’un champion du monde : L’opération de dernière minute du Qatar !

Pierrick Levallet

Ce lundi soir, le marché des transferts a fermé ses portes dans les grands championnats européens. Mais le PSG n’en a pas encore terminé avec son mercato. Le club de la capitale serait en effet en train de préparer le transfert de Presnel Kimpembe, annoncé du côté du Qatar ces derniers jours.

Le dernier jour du mercato a été très mouvementé pour le PSG. Ce lundi, le club de la capitale a bouclé ses derniers dossiers urgents avec les départs de Marco Asensio, Randal Kolo Muani et Gianluigi Donnarumma. Mais si le marché des transferts a fermé ses portes dans les grands championnats européens, les Rouge-et-Bleu n’en auraient pas encore terminé avec leur mercato.

Un transfert de dernière minute en préparation au PSG ? Comme le rapporte Le Parisien, le PSG aurait prévu un dernier transfert avec celui de Presnel Kimpembe. Le champion du monde 2018 est annoncé du côté du Qatar depuis quelques temps. Le championnat dispose encore d’une quinzaine de jours pour finaliser ses opérations. À 30 ans, le défenseur français devrait ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière après avoir remporté la Ligue des champions avec le PSG la saison passée.