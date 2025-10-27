PSG - Transfert d’un attaquant : La réponse à 40M€ !

Pierrick Levallet

À la recherche de nouvelles solutions dans le secteur offensif, le PSG devrait miser sur le mercato cet hiver. Le club de la capitale aurait déjà activé quelques pistes, dont celle menant au jeune Said El Mala. Cologne ne compterait toutefois pas brader son attaquant de 19 ans en janvier.

Victime d’une grosse vague de blessures en début de saison, le PSG a notamment vu son secteur offensif être décimé. Le club de la capitale a par exemple été privé d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué pendant plus d’un mois. Les dirigeants parisiens auraient pris conscience de l’urgence d’offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique en attaque pour la seconde partie de saison.

Le PSG garde un oeil sur Said El Mala Le PSG commencerait donc à scruter le marché des transferts. Les noms d’Endrick ou encore de Julian Alvarez ont été évoqués ces derniers jours. Les pensionnaires de la Ligue 1 garderaient également un œil sur le jeune Said El Mala. Du haut de ses 19 ans, l’attaquant de Cologne est l’une des révélations du début de saison en Bundesliga.