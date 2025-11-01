PSG - Transfert d’un attaquant : Il annonce une dinguerie !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG en toute fin de mercato estival 2023, Randal Kolo Muani a rapidement viré au flop au sein du club de la capitale. Beaucoup évoquent un deal à hauteur de 90M€ pour l'attaquant de l'équipe de France, et pourtant en réalité, Kolo Muani aurait coûté beaucoup moins cher que cela comme l'affirme le journaliste Fabrice Hawkins.

Actuellement prêté sans option d'achat du côté de Tottenham alors qu'il n'entre plus du tout dans les plans d'avenir au PSG, Randal Kolo Muani (26 ans) se trouve dans une situation sportive très délicate. Le contrat de l'attaquant tricolore court jusqu'en 2028 avec le club parisien qui souhaite désespérément à s'en séparer de façon définitive, d'autant que son prix d'achat, évalué à 90M€, fait forcément tâche pour le PSG. Et pourtant...

« Kolo Muani n’a pas coûté 90M€ » Dans le podcast 100%PSG, le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins apporte une précision de taille sur le montant du transfert de Randal Kolo Muani au PSG en 2023 : « Contrairement à ce qui se dit partout, Randal Kolo Muani n’a pas coûté 90 millions d’euros. Je vais même dire, si le PSG réussit à bien le vendre, il n’aura rien coûté au PSG. Mais pour ça il faudra bien le vendre, pour l’instant ce n’est pas le cas car il est prêté sans option d’achat à Tottenham », révèle le journaliste.