PSG - Transfert d'Hakimi : La bombe est lâchée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contre jusqu'en 2029, Achraf Hakimi sort d'une saison fabuleuse qui l'a couronné Ballon d'Or Africain. Des prestations qui ne passent évidemment pas inaperçues, et l'agent de l'international marocain, Alejandro Camaño, a lâché une petite bombe en ouvrant la porte à un retour au Real Madrid.

C'est une petite phrase qui risque de faire parler. Alors qu'Achraf Hakimi a prolongé son contrat au PSG jusqu'en 2029, son agent Alejandro Camaño, a ouvert la porte à un retour au Real Madrid, le club où l'international marocain a commencé sa carrière.

L'agent d'Hakimi ouvre la porte au Real Madrid « Achraf est complètement concentré sur son rétablissement après sa blessure et sur son retour sur le terrain. Il est heureux à Paris, où il a un contrat jusqu’en 2029. Mais dans le football, rien n’est impossible… Et le Real Madrid est sa maison, où il a commencé dans les équipes de jeunes », lâche-t-il au micro de Sport Mediaset.