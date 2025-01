PSG : Transfert à 70M€, l’énorme coup de pression de Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, le PSG a frappé un très gros coup en lâchant 70M€ pour recruter Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples. Une arrivée qui forcément rebattre les cartes dans la hiérarchie offensive à Paris. D'ailleurs, Luis Enrique n'a pas hésité à annoncer la couleur à son vestiaire. La concurrence sera de plus en plus féroce.

Le mercato d'hiver fermera ses portes le 3 février prochain, mais le PSG a déjà réalisé l'une des plus grosses opération du mois de janvier. En effet, le club de la capitale a lâché 70M€ pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia qui débarque en provenance de Naples. Une arrivée qui va renforcer la concurrence dans le secteur offensif du PSG. Et ce n'est pas pour déplaire à Luis Enrique, qui prévient même son vestiaire qu'il faudra se battre pour gagner sa place.

Luis Enrique séduit tout le vestiaire du PSG ! Quelle surprise s'annonce lors de cette signature tant attendue ? 🤔

➡️ https://t.co/pRwO4zhq9K pic.twitter.com/rzYNtsw2dL — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 23, 2025

Luis Enrique annonce une grosse concurrence au PSG

« Je tiens Gonçalo Ramos et tous les joueurs de l'équipe en haute considération. C’est un grand professionnel qui donnera son maximum dans n’importe quel moment de n’importe quel match. L'idée que je veux transmettre à mes joueurs est qu’ici il n’y a aucun titulaire indiscutable. Ici, il y aura encore plus de compétition l’an prochain. Ici, c’est important que les joueurs sur et hors du terrain puissent performer à un haut niveau. Plus il y a de la compétition, et il y en aura plus avec l'arrivée de Kvara, mieux c’est pour moi l'entraîneur. C’est dur de jouer, aujourd’hui des joueurs sont restés sur le banc », confie-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Plus il y a de bons joueurs sur le banc, mieux c’est»

« Plus il y a de bons joueurs sur le banc, mieux c’est. Personne ne va se relâcher ou penser que sa place de titulaire est fixe. Jouer dans une équipe comme le PSG doit être très difficile. Nous voulons des joueurs qui ne se rendent jamais, dans l’esprit de Gonçalo Ramos ou de Lucas Hernandez qui rentre pour les dernières minutes comme si c’était le dernier match de sa carrière. C’est ça que nous cherchons et nous essayons de transmettre ce que les supporters nous transmettent », ajoute Luis Enrique, rapporté par CulturePSG.