PSG - Transfert à 70M€ : La révélation choc en direct !

Longtemps annoncé dans le collimateur du PSG durant le mercato estival avec une valeur marchande estimée à 70M€ par l'AS Monaco, Maghnes Akliouche est finalement resté sur le Rocher. Walid Acherchour a évoqué son état de forme décevant du moment dimanche soir en direct sur RMC Sport, et il estime d'ailleurs qu'Akliouche manque de motivation à cause de son transfert avorté au PSG.

Et si Maghnes Akliouche (23 ans) avait vécu un tout autre début de saison s'il avait été transféré au PSG durant le mercato estival ? L'AS Monaco en réclamait aux alentours de 70M€, mais finalement, le jeune milieu offensif est donc resté au sein de son club formateur où son contrat court jusqu'en 2028. Dimanche soir, en direct dans l'After Foot sur RMC Sport, Walid Acherchour a d'ailleurs fait un lien direct entre la forme assez décevante du moment et le transfert avorté d'Akliouche au PSG cet été.

« Son transfert avorté au PSG joue sur son début de saison » « Il disparaît pendant les matchs. Il est trop timide comparé à l’automne dernier où il cassait la baraque. Après je reste persuadé que son transfert avorté au PSG joue sur son début de saison et que lui et son entourage étaient persuadés que le PSG allait dégainer, qu’il allait partir », indique Acherchour.