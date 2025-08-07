PSG - Transfert à 65M€ : Le jackpot annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

De plus en plus proche de boucler le recrutement du robuste défenseur ukrainien Ilya Zabarnyi en provenance de Bournemouth pour 65M€, le PSG pourrait tirer le gros lot avec ce profil. C’est en tout cas l’opinion de Florent Sinama-Pongolle qui annonce du lourd avec Zabarnyi pour le club de la capitale.

Annoncé comme étant la priorité absolue du PSG depuis de nombreuses semaines, Ilya Zabarnyi (22 ans) devrait, sauf énorme retournement de situation, être le gros coup parisien de ce mercato estival. Un accord aurait quasiment été trouvé entre la direction du PSG et Bournemouth autour d’une somme avoisinant les 65M€ (plus bonus) selon Fabrizio Romano et L'EQUIPE, et le défenseur central ukrainien devrait donc être le nouveau concurrent direct de Marquinhos au Parc des Princes à partir de cette saison.

« Vraiment intelligent ce qu’il nous propose » Et malgré la défaite de Bournemouth en amical contre West Ham le 3 août dernier (0-2), Florent Sinama-Pongolle a été particulièrement impressionné par la performance d’Ilya Zabarnyi. Et l'ancien attaquant de Liverpool l’a fait savoir : « Il fait une tête sur la barre où il aurait pu égaliser pour son équipe. En deuxième mi-temps, il a été plutôt intéressant en venant chercher son adversaire direct. C’est vraiment intelligent ce qu’il nous propose », indique le consultant de Canal + sur la future recrue du PSG qu'il considère donc comme un renfort de tout premier choix pour le club francilien.