PSG - Transfert à 60M€ : Pierre Ménès a tranché !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme une piste plausible du PSG en vue du prochain mercato estival, Maghnes Akliouche est candidat au départ du côté de l'AS Monaco avec une valeur estimée aux alentours de 60M€. Mais Pierre Ménès, qui apprécie beaucoup le profil du jeune milieu offensif, lui suggère plutôt de rester une saison supplémentaire sur le Rocher avant d'envisager un gros transfert.

Alors qu'il fait partie des grandes révélations des derniers mois en Ligue 1, Maghnes Akliouche (23 ans) ne manque pas de courtisans sur le marché des transferts, avec notamment le PSG annoncé sur ses traces. Le jeune milieu offensif pourrait changer d'air contre une offre aux alentours de 60M€ comme le révélait dernièrement L'EQUIPE, et la direction de l'AS Monaco semble résignée quant au transfert probable d'Akliouche cet été.

Akliouche sur le départ ? Thiago Scuro, le directeur général de l'AS Monaco, a récemment annoncé en conférence de presse un bon de sortie pour Akliouche : « J'ai bien sûr entendu parler de l'intérêt de clubs le concernant. Maghnes a été l'un des meilleurs joueurs de l'équipe cette saison, et il est évident qu'il est le prochain candidat au départ. Mais Monaco est aussi un club fort, avec une réputation. Pour lui, nous avons des attentes. Les clubs qui sont en capacité de le signer ne sont pas nombreux. Un départ ou le voir rester une saison de plus, les deux situations peuvent arriver. Il faudra qu'il soit très intelligent dans ses décisions. Il a besoin d'aller dans un endroit où le style de jeu lui convient, où l'entraîneur et le club lui font vraiment confiance... Il faut qu'il ait le même respect qu'il a ici, à Monaco, pour devenir international en équipe de France ». Mais le PSG est-il la meilleure option pour Akliouche ?