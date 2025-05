Transferts - Officiel : L’OM recrute un joueur «puissant» !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM ayant officiellement validé son ticket pour la Ligue des Champions, Pierre-Emile Højbjerg va être définitivement transféré au club phocéen pour 13,5M€ après sa bonne saison en prêt. Et Pierre Ménès vante les mérites du milieu de terrain danois et souligne son importance dans le onze de l'OM.

Attiré l'été dernier par l'OM sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat de 13,5M€ qui devenait obligatoire en cas de qualification pour la Ligue des Champions, Pierre-Emile Højbjerg (29 ans) va donc définitivement quitter Tottenham pour le club marseillais cet été. Et Pablo Longoria, le président de l'OM, a d'ailleurs officialisé la nouvelle lundi en conférence de presse.

Højbjerg transféré à l'OM « On a 3 joueurs en prêt avec obligation d’achat conditionnée par la Ligue des Champions : Maupay, Højbjerg et Rowe. C’était lié à des histoires de trésorerie », avait indiqué Longoria. L'OM recrute donc définitivement le milieu de terrain danois, et Pierre Ménès a d'ailleurs souligné dans une vidéo sur sa chaine Youtube le rôle majeur d'Højbjerg ces derniers mois à l'OM.