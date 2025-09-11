PSG - Transfert à 40M€ : Kylian Mbappé s’enflamme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait déboursé pas moins de 40M€ à l'été 2024 pour faire venir Willian Pacho en provenance de l'Eintracht Francfort, et le robuste défenseur central équatorien a été l'un des acteurs majeurs dans le parcours victorieux en Ligue des Champions. Kylian Mbappé souligne d'ailleurs à son tour cet excellent recrutement réalisé par le PSG.

Le PSG a donc remporté le 31 mai dernier la première Ligue des Champions de son histoire, quelques mois seulement après le départ de Kylian Mbappé. Mais la star française du Real Madrid relativise sur cette victoire historique qui s'est faite sans elle, et dans un entretien accordé à L'EQUIPE, Mbappé préfère mettre l'accent sur le très bon recrutement réalisé par le PSG après son départ, comme celui de Willian Pacho pour 40M€ en provenance de Francfort.

Mbappé analyse ses échecs en C1 « Le PSG s'est renforcé, était toujours plus proche... Nous, on perd contre Dortmund en tirant quarante fois, huit fois sur la barre... Je ne peux toujours pas vous expliquer comment on n'est pas passés honnêtement », constate Kylian Mbappé sur ses échecs à répétition durant sept ans en Ligue des Champions avec le PSG, et notamment la demi-finale frustrante contre Dortmund en 2024.