PSG - Transfert à 40M€ : Il annonce un problème !

Recruté par le PSG en provenance du LOSC pour 40M€ cet été, Lucas Chevalier a indéniablement franchi une étape majeure dans sa carrière. Mais le gardien tricolore avoue avoir rencontré un problème au moment de prendre la décision de quitter son club formateur pour le PSG... Explications.

Le PSG a opéré à un choix très fort cet été en poussant Gianluigi Donnarumma vers la sortie et en recrutant Lucas Chevalier. Le gardien numéro deux de l'équipe de France est arrivé du LOSC pour 40M€ et franchit donc un cap majeur pour la suite de sa carrière. Interrogé par Le Figaro, Chevalier se livre sur les coulisses de ce transfert au PSG, qui n'a pas été aussi simple à gérer qu'il n'y parait dans son esprit...

Chevalier face à un gros dilemme « Un choix facile, de rejoindre le PSG ? Pas si facile que ça. Quand on arrive dans l’un des meilleurs clubs du monde, la pression est tout autre. Donc, il y a eu de la réflexion, de ma part et avec mes proches. On sait que c’est différent avant même de l’avoir vécu. Une fois qu’on le vit, on s’en rend compte encore plus et on voit d’autres choses. En même temps, c’était le moment de quitter Lille. Le projet, un club français, la façon dont le PSG travaille depuis plusieurs années, un travail sur le long terme », confie le nouveau gardien du PSG.