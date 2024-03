PSG : Transfert à 200M€ ? La vérité est rétablie !

Benjamin Labrousse

Ce n’est plus un secret, le PSG cherche désormais à se renforcer par l’intermédiaire de jeunes joueurs très talentueux. Attentif à plusieurs cracks européens, le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur Lamine Yamal, et aurait même proposé 200M€ au FC Barcelone pour l’ailier de 16 ans. Mais en réalité, Paris n’a jamais fait d’offre en ce sens. Explication.

Le PSG a évolué. Après plusieurs années marquées par la présence de plusieurs stars en son sein, le club parisien a décidé de modifier drastiquement son projet sportif. En matière de recrutement notamment, Paris se base sur plusieurs critères bien précis, et souhaite attirer des jeunes joueurs très prometteurs.

Mbappé - PSG : Luis Enrique réalise un coup de génie ? https://t.co/UEiY9p7HRe pic.twitter.com/EmL0aMHJqv — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

Une offre de 200M€ de la part du PSG est révélée à l’étranger

Cette saison, un nouveau joyau a explosé au plus haut niveau du côté du FC Barcelone. Seulement âgé de 16 ans, Lamine Yamal a réussi à se faire une place dans le onze blaugrana , et est à juste titre considéré comme l’une des plus grandes promesses du football mondial. Récemment, MARCA lâchait une véritable bombe en affirmant que le Barça avait repoussé une offre de 200M€ transmise par le PSG pour Lamine Yamal…

Le PSG n’a jamais fait d’offre pour le crack de 16 ans