Un crack à 200M€ pour oublier Mbappé ? Le plan du PSG au mercato

Thibault Morlain

Déjà prévenu par Kylian Mbappé de son futur départ, le PSG peut dès à présent penser à la succession de l’international français. De nombreux noms circulent déjà pour venir faire oublier le joueur de 25 ans à Paris et ce samedi, un nouveau dossier a été cité, celui menant au crack du FC Barcelone, Lamine Yamal. La presse espagnole a alors fait écho d’une offre de 200M€, mais voilà que le PSG aurait d’autres plans pour le transfert de Yamal.

Cet été, au PSG, la succession de Kylian Mbappé sera l’un des grands chantiers à résoudre. Alors que Luis Enrique se prépare dès à présent à jouer sans le Français, des transferts sont attendus pour venir faire oublier Mbappé. Le PSG pourrait alors recruter du lourd et on annonce ainsi les pistes menant à Victor Osimhen, Rafael Leao ou encore Marcus Rashford. Mais voilà que ces dernières heures, la presse espagnole a évoqué l’intérêt du PSG pour Lamine Yamal, crack du FC Barcelone. Et à Paris, on serait prêt à faire des folies puisqu’il a été question d’une offre de 200M€.



Plus de folie au PSG ?

AS a apporté des précisions concernant un potentiel transfert au PSG de Lamine Yamal, lui dont la clause libératoire atteint le milliard d’euros au FC Barcelone. Le média ibérique précise alors que le club de la capitale mise sur les difficultés économiques des Blaugrana pour espérer récupérer le crack de Xavi. Pour autant, le PSG n’aurait pas l’intention de faire des folies pour recruter Yamal. Pas question donc de dépenser 200M€ ? A Paris, on a changé de politique et il n’est désormais plus question de lâcher autant pour un transfert, comme cela avait pu être le cas en 2017 pour Neymar, déjà au FC Barcelone.

Un mercato plombé par le fair-play financier ?

De plus, un autre point devrait empêcher le PSG de faire une offre folle au FC Barcelone pour Lamine Yamal : le fair-play financier. Alors que faire venir le crack blaugrana représenterait un énorme investissement, le club de la capitale, déjà dans le collimateur du FPF, ne voudrait pas se mettre à nouveau dans une situation inconfortable avec une possible sanction au bout.