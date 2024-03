Mercato : Le PSG annonce le jackpot avec ce transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté lors du dernier mercato hivernal en provenance de São Paulo pour 20M€, Lucas Beraldo est en train de s'imposer comme un élément majeur de l'équipe première du PSG. Et Luis Enrique, qui offre un temps de jeu conséquent à son nouveau défenseur brésilien, a d'ailleurs tenu à rendre hommage à Luis Campos pour cette excellente pioche sur le marché des transferts.

Inconnu du grand public avant de signature au PSG l'hiver dernier (20M€), Lucas Beraldo (20 ans) débarquait tout droit du Brésil, et bon nombre d'observateurs lui promettaient donc une intégration longue et compliquée pour évoluer au plus haut niveau. Pourtant, le défenseur central gaucher a parfaitement répondu aux attentes de Luis Enrique, et il profite des pépins physiques de Milan Skriniar, de Marquinhos ainsi que de la très longue absence de Presnel Kimpembe pour grappiller un maximum de temps de jeu avec le PSG.

Luis Enrique s'enflamme pour Beraldo

Interrogé en conférence de presse samedi, Luis Enrique a confié tout le bien qu'il pensait de Lucas Beraldo, et a même interpellé le conseiller sportif du PSG au sujet de ce transfert : « Je dois féliciter Luis Campos et la direction sportive d'avoir pu recruter un joueur comme Beraldo à un poste délicat. On a besoin de temps pour s'adapter quand on arrive, surtout après un changement de pays, de continent, mais lui... On dirait qu'il est parisien, qu'il sort du centre de formation », assure l'entraîneur du PSG, visiblement ravi de sa recrue hivernale.

« C'est incroyable »