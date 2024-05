PSG : Transfert à 130M€, un deal surprenant pour tout gâcher ?

Axel Cornic

Après avoir raté le coup l’été dernier, le Paris Saint-Germain repart à l’attaque de Victor Osimhen, attaquant star du Napoli en Serie A. Mais les Parisiens ne sont pas seuls sur le coup, puisque Chelsea souhaiterait également s’attacher les services du serial-buteur nigérian et serait en train de préparer une offre très alléchante qui pourrait faire basculer la situation.

Déjà menacé par Kylian Mbappé il y a un an, le PSG avait tenté de prendre les devants en cherchant un remplaçant. Ainsi, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Luis Campos a tenté de recruter Victor Osimhen, un joueur qu’il connait bien pour l’avoir côtoyé au LOSC par le passé. Impossible toutefois de faire sauter le verrou du Napoli...

Duel PSG-Chelsea pour Osimhen

Les choses ont radicalement changé cet été, puisque le club napolitain souhaite vendre Osimhen, qui possède une clause de départ fixée entre 120 et 130M€. Le PSG est toujours sur le coup et le Nigérian pourrait finalement devenir le successeur tant attendu de Mbappé ! Attention toutefois à Chelsea, une destination qui ne laisserait pas insensible l’attaquant de 25 ans, puisqu’il aimerait y jouer comme son idole Didier Drogba.

Lukaku et du cash pour convaincre le Napoli ?