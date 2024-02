PSG : Thierry Henry vend la mèche pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

À l’occasion du dernier mercato estival, le PSG a tourné une grande page de son projet QSI en laissant partir Lionel Messi, Neymar et Marco Verratti notamment. Kylian Mbappé est pour sa part resté honorer l’ultime année de son contrat. Et son départ en fin de saison ne semble plus faire beaucoup de doutes et notamment chez Thierry Henry.

En 2021, avec l’arrivée surprise de Lionel Messi dans la foulée de l’expiration de son contrat au FC Barcelone, le Paris Saint-Germain parvenait à former un trio d’attaque XXL avec Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, la naissance de la « MNM ». Ce trio n'aura néanmoins duré que deux petites saisons.

Messi et Neymar sont partis, place au départ de Mbappé ?

Cependant, le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à faire mieux que franchir la phase de poules de la Ligue des champions, échouant à chaque fois au stade des 1/8èmes de finale face au Real Madrid en 2022 et au Bayern Munich en 2023. À la dernière intersaison, Lionel Messi a rejoint l’Inter Miami et Neymar a été transféré à Al-Hilal. Seul Kylian Mbappé est resté au PSG, mais son contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain.

«Ils veulent gagner la Ligue des champions avant ce qui semble être la dernière saison de Kylian au PSG»