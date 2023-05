PSG : Tapis rouge pour Messi ? La grande annonce

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi reviendra au FC Barcelone. Ce serait du moins la certitude de Joan Laporta, président du club culé, qui mettrait toutes les chances de son côté.

Le FC Barcelone donne son maximum pour rapatrier Lionel Messi cet été, deux ans après son départ du club culé pour le PSG. Parti en pleurs alors qu’il avait été prêt à diminuer par deux son salaire pour poursuivre au Barça , Messi ferait d’un retour dans son club de coeur sa grande priorité. Et ce, bien que l’ AFP ait fait part d’une affaire conclue avec l’Arabie saoudite. Information démentie par le père de Messi en personne.

Le patron du Barça est convaincu du retour de Messi

L’Arabie saoudite propose un véritable pont d’or à Lionel Messi qui pourrait toucher entre 400 et 600M€ via le bail soumis. 90min affirme que le FC Barcelone n’aurait clairement pas la marge financière de s’aligner sur l’offre saoudienne, mais ferait son nécessaire pour boucler le retour de Messi. Diminution à gogo de la masse salariale avec notamment le départ de Sergio Busquets, capitaine du club, et gros salaire. Le président Joan Laporta serait intimement convaincu en interne que le Barça sera en mesure de rééquilibrer ses comptes, au point de bientôt pouvoir annoncer le retour de Lionel Messi.

Un gros nettoyage pour rapatrier Messi ?