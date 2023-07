PSG : Surprise, Lionel Messi reçoit un énorme message de… l’ASSE

La rédaction

Lionel Messi n'est plus un joueur du PSG. L'international argentin a pris la décision de ne pas prolonger son aventure au sein de la capitale française. Il faut dire que le septuple Ballon d'Or n'a pas été épargné par les critiques de la part de nombreux supporters parisiens. Des sifflets injustifiés selon Benjamin Bouchouari, joueur de l'ASSE.

Lionel Messi a décidé de tourner la page. Le joueur argentin n'a pas prolongé son contrat avec le PSG, afin de découvrir un nouveau championnat. Récemment, il a annoncé son arrivée prochaine en MLS, à l'Inter Miami. Lors d'un entretien accordé à beIN SPORTS, Messi est revenu en transparence sur son parcours parisien, notamment sur l'accueil du public.

« Il y a eu une cassure »

« Il y a eu une cassure avec une bonne partie du public parisien. Bien sûr ce n'était pas mon intention, rien de plus. Mais ce sont des choses qui se sont déjà passées avec Mbappé et Neymar aussi, c'est leur manière de faire. Mais bon, je garde le souvenir de tous ces gens qui m'ont soutenu, comme ça l'a été au début. Rien de plus, ça reste anecdotique » avait lâché Messi. Lors d'un entretien accordé au site de la Ligue 2 , Benjamin Bouchouari a tenu à prendre la défense de son idole.

Bouchouari monte au créneau