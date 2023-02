PSG : Scénario catastrophe pour ce transfert à 37M€ ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Prêté avec option d’achat par le Stade de Reims, Hugo Ekitiké vit une saison compliquée. Cantonné à un rôle de remplaçant, l’attaquant français n’a marqué que 4 fois sur cet exercice. Son option d’achat se déclenchera automatiquement si Paris finit dans les deux premiers. Mais vu le rythme de l’OM et Monaco, rien n’est fait.

Hugo Ekitiké est loin de vivre la saison qu’il imaginait. Arrivé au PSG l’été dernier, l’attaquant français a du mal à faire son trou et continue de ronger son frein sur le banc de touche. Ekitiké n’a marqué que 4 buts depuis le début de la saison, un bilan trop léger pour un attaquant qui devrait être acheté 37M€ l’été prochain.

Ekitiké acheté si le PSG finit dans les deux premiers

Mais ce scénario est encore évitable. Comme le rappelle GOAL , l’option d’achat deviendra automatique si jamais le PSG finit dans les deux premiers de Ligue 1. Leader du championnat, le club de la capitale est pour l’instant bien parti pour lever l’option d’achat d’Hugo Ekitiké mais il reste des matchs.

Neymar au cœur de la polémique, les témoignages s’accumulent https://t.co/T2dOLoS5Jo pic.twitter.com/d3W8UuEJ0x — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

L’OM et Monaco mettent la pression

Le PSG doit donc conserver son avance ! Dimanche, Paris affrontera l’OM et pourrait voir le deuxième revenir à deux points. Dans le même temps, l’AS Monaco défiera Nice et tentera de poursuivre son incroyable série depuis le début de l’année 2023. Le PSG n’a pas le droit à l’erreur.